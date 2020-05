Alberto Malesani può tornare in panchina

Spunta l'ipotesi di un suggestivo ritorno in panchina per Alberto Malesani.

L'esperto allenatore veronese, secondo quanto riportato dal 'Corriere del Trentino', è infatti il sogno del presidente del Trento Mauro Giacca in vista del ritorno del club in Serie D nella prossima stagione, dopo aver dominato il proprio girone di Eccellenza.

Il favorito per la panchina del Trento è Carmine Parlato, tra i tecnici più vincenti in attività in Serie D, ma Giacca avrebbe incontrato due giorni fa anche Malesani per quello che sarebbe un colpo ad effetto in grado di esprimere al meglio le ambizioni della società, che manca dal professionismo dal 2003.

Sembra tuttavia difficile che Malesani, che non allena dal marzo 2014 quando fu esonerato dal Sassuolo dopo appena cinque partite, accetti l'incarico: più probabile un ingresso nello staff dirigenziale come consulente o direttore tecnico.

SPORTAL.IT | 28-05-2020 12:02