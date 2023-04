Albertosi: “Maignan vale Allison e Courtois”

L’ex portiere del Milan al Corriere dello Sport: “Maignan è stato determinante per lo scudetto del Milan l’anno scorso, è tra i migliori al mondo”

14-04-2023 09:18

L’ex giocatore del Milan, Enrico Albertosi, durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha analizzato e commentato la partita del portiere rossonero Mike Maignan. L’ex estremo difensore rossonero si è soffermato principalmente sulla parta del francese, nel finale, su Di Lorenzo: “La parata è bellissima. Ma si sa che Maignan è proprio bravo, infatti quando il Milan lo ha perso per qualche mese la squadra ne ha risentito parecchio. La difesa non aveva la sicurezza che ha quando c’è lui in porta. Non dimentichiamo che Maignan è stato determinante per lo scudetto del Milan l’anno scorso”.

Albertosi prosegue elogiando il portiere del Milan: “È sicuramente tra i migliori, è un ottimo portiere. Mi piace molto anche Courtois del Real Madrid e Alisson del Liverpool. Penso che Maignan in questo momento possa giocarsi la palma di miglior portiere al mondo con questi altri due”.