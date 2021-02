Albinoleffe: debutto per il tifoso-robot Pierino

Non si placa purtroppo l’emergenza Coronavirus e gli spalti degli stadi sono sempre desolatamente vuoti. Da quasi un anno a questa parte, lo svolgimento delle partite di calcio avviene a porte rigorosamente chiuse.

La presenza del tifo negli stadi è un lontano ricordo per le società, ma l’Albinoleffe ha ‘rimediato’ affidandosi alla tecnologia per sopperire agli spalti vuoti: nel match giocato sabato contro la Juventus Under 23, ha fatto il suo esordio il robot Pierino.

Il nome Pierino gli è stato dato per ricordare Pierino Bugatti, storico sostenitore e sbandieratore dell’Albinoleffe, scomparso alcuni anni fa. Come sostiene il comunicato del club lombardo, l’obiettivo resta quello di sostituire in maniera del tutto simbolica il calore che solo la gente è in grado di offrire. “Frutto della sinergia tra F.M. Automazione – sponsor istituzionale bluceleste – e la società Indeva di Brembilla (BG), un robot collaborativo sventolerà per tutta la durata del match un bandierone con i colori dell’U.C. AlbinoLeffe. La volontà è quella di rispettare il ruolo dei tifosi rendendo omaggio alla passione che ognuno di loro nutre verso la propria squadra del cuore, nella speranza di riabbracciarli al più presto allo stadio”.

La denominazione più adatta, in realtà, è cobot: un robot antropomorfo con il compito di sventolare la bandiera seriana. “Il cobot è un robot antropomorfo con movimento su sei assi, realizzato per rispettare criteri di flessibilità e compattezza, studiati per lavorare a stretto contatto con l’operatore in massima sicurezza. Verrà posizionato nello spazio di tribuna solitamente riservato ai supporter dell’U.C. AlbinoLeffe così da rendere omaggio nel migliore dei modi agli appassionati della squadra seriana”.

Nonostante la simpatica novità, purtroppo per i tifosi seriani, il debutto di Pierino non ha però portato fortuna. L’Albinoleffe è infatti stata sconfitta dalla Juventus con un netto 0-3.

OMNISPORT | 15-02-2021 12:12