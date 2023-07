Alcaraz batte Djokovic ed è il nuovo re di Wimbledon

A Wimbledon, il giovanissimo tennista spagnolo Carlos Alcaraz conquista il suo secondo Slam battendo in finale il leggendario Djokovic: il futuro ora è suo

17-07-2023 11:04

Carlos Alcaraz ha vinto per la prima volta in carriera il torneo di Wimbledon.

Il numero 1 del mondo in finale ha battuto Novak Djokovic (n.2) in 5 set, con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 in 4h42′ di gioco.