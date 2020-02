Alciato bacchetta i milanisti, è guerra sul web

Del derby tra Inter e Milan si parlerà soprattutto per ciò che è avvenuto in campo: il primo tempo dominato dai rossoneri, poi la straordinaria rimonta nerazzurra, con la vittoria che è valsa l’aggancio in classifica alla Juventus.

Il tweet di Alciato

Tuttavia su Twitter si dibatte anche di altro, soprattutto della coreografia scelta dai tifosi del Milan nel pre-partita: una gigantesca scritta composta di due sole parole, volta unicamente ad offendere l’Inter.

Una scelta che non è piaciuta ad Alessandro Alciato, che sul proprio profilo ha bacchettato i milanisti. “Una coreografia con un insulto. In mondovisione. Il Milan merita molto, molto di meglio”, il tweet del giornalista di Sky Sport che, ovviamente, ha causato le reazioni risentite dei tifosi rossoneri.

Guerra sul web

“Il giornalismo merita molto, molto meglio, ora vai a nanna”, gli ha risposto Overmax, uno dei suoi follower. “Domani cominciamo a presentare un esposto al Codacons per la vostra poca professionalità. Poi vediamo se hai pure il coraggio di scrivere stupidaggini”, aggiunge Frank.

Paolo, invece, riprende un altro tema caldo sul web, ovvero la presunta faziosità della telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. “La prossima volta insulteremo Sky visto che ci siamo dovuti ascoltare una telecronaca chiaramente di parte”, spiega Paolo.

Per Roby, invece, Alciato sbaglia nel voler stigmatizzare quello che era una presa in giro, seppur poco elegante: “Mamma mia quanto sei pesante e ossessionato, sono sfottó e ci sono da una vita sia da una parte che dall’altra. Sottolinea invece che rispetto a Roma, Torino e Genova, al derby di Milano si va assieme, milanisti e interisti senza alcun tipo di incidente!”.

Infine Piergiulio invita Alciato a concentrarsi su quello che avrebbero fatto i tifosi interisti durante la partita: “Alciato non dice nulla sui cori ‘Zingaro’ rivolti a Zlatan…”.

SPORTEVAI | 10-02-2020 08:51