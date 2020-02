Tripudio Inter, ma è bufera sulla telecronaca di Adani su Sky

Dalla polvere all’altare. In appena un quarto d’ora. L’intervallo è stato fondamentale nella vittoria del derby che ha lanciato l’Inter in testa alla classifica, agganciando la Juve. Ma prima la squadra nerazzurra ha dovuto scalare un derby chiamato Pordoi, anzi Milan, in vantaggio con Rebic e Ibrahimovic, cominciato in salita rapidissima e poi divenuto un crescendo rossiniano sulle note dei gol di Brozovic, Vecino, De Vrij e l’apoteosi di Lukaku. Un 4-2 che ha fatto vibrare i tifosi interisti allo stadio e sui social. Eppure ci sono diverse proteste, ancora una volta per la telecronaca di Sky, in particolare per Adani.

La grande paura

“1.Tempo da co..ioni 2. tempo leoni. siete pazzi ma vi amo cosiiiiii” questo tweet riassume un po’ il derby di stasera vinto e visto dai tifosi dell’Inter. “Sì ma il mio sistema nervoso?” si chiede qualcuno che non ha retto come molti all’altalena di emozioni della partita. “Ho visto tutte le tappe del viaggio di Dante in 90 minuti, inferno per poi arrivare al purgatorio fino a vedere la luce del Paradiso. Partita pazzesca”.

Sky e Adani sotto accusa, il perchè

La telecronaca del derby ha fatto infuriare più di qualche tifoso e appassionato. Sono in molti i “non” interisti a protestare per alcune trascendenze del duo Adani-Trevisani, che oramai dal famoso gol di Vecino al Tottenham sono stati un po’ bollati come “di parte”. E il gol di Vecino è arrivato: “Ho tolto l’audio! Il sorriso di Adani sul gol del 2a 2 mi ha fatto girare parecchio!”; “Ci sta perdere il derby, ma la telecronaca di inter channel no . Trevisani e Adani vergogna”; “Unica nota negativa il commento di Adani, faziosio più di varriale, spiace per i milanisti”; “Adani e Trevisani imbarazzanti! Io milanista pago Sky per sentire due interististi fare la telecronaca al Derby”.

L’hashtag #Adani è in trend topic: “Telecronaca di Sky pessima, hai ragione e la Var funziona come la metro a Roma. Io ho disdetto il calcio e lo sport (tanto con questo Milan..) ma almeno evito di sentire Adani che si eccita per Vecino…”; “Io le telecronache di Adani non le sopporto più……. anzi non sopporto più lui….”; “Vergogna. Pagare per sentire adani che si eccita per Vecino è patetico”.

SPORTEVAI | 09-02-2020 23:16