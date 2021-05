Aleix Espargarò: "Mai stato così veloce al Mugello"

Il centauro dell’Aprilia Aleix Espargarò, in top ten dopo le libere dell Mugello, ha così commentato la sua prova: “Sono soddisfatto di come si sta comportando la RS-GP al Mugello. E’ sicuramente un banco prova importante per il nostro progetto che si sta dimostrando costantemente competitivo. Non sono mai stato così veloce su questa pista, sono davvero molto contento”.

“Ho avuto qualche problema al braccio destro recentemente operato, sapevo che questa pista sarebbe stata impegnativa e l’operazione è stata sicuramente la scelta corretta. Vedremo di gestire la cosa nei prossimi giorni, ma non credo sarà un limite”.

