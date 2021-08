Aleix Espargaro: "Un sogno, ho sempre creduto nel progetto Aprilia"

Queste le parole dello spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaro dopo il terzo posto nel Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP sul circuito di Silverstone, col quale ha riportato la casa di Noale sul podio della classe regina dopo tempo immemorabile: “Sono felicissimo, è un sogno, ho sempre creduto nel progetto e abbiamo lavorato tutti oltre l’impossibile per centrare questo obiettivo. Ora non fermiamoci, devo ringraziare la squadra per questo podio che dedico a mia moglie. La gara? Andavo forte e nel finale non volevo fare errori perché meritavamo questo traguardo”.

OMNISPORT | 29-08-2021 15:56