Alessio Cerci, pistola giocattolo puntata per il Rolex: il calciatore sventa tentata rapina e mette in fuga i malviventi

L'ex Roma, Torino, Hellas Verona ha capito che si trattava di un'arma finta e non si è lasciato spaventare. Poi l'allarme al 112

26-05-2023 10:06

Non si è lasciato ingannare e con una freddezza inusuale, Alessio Cerci – da vittima – ha ribaltato i ruoli e ha aiutato le forze dell’ordine a sventare un tentativo di rapina del quale sarebbe potuto rimanere vittima. A svelare i dettagli di questa sgradevole situazione è stato RomaToday, che ha riportato come il giocatore – che oggi milita nella squadra di Francesco Totti di calcio a 8 – si è smarcato di due rapinatori che volevano derubarlo del Rolex.

Cerci: la ricostruzione della tentata rapina

Cerci, attorno alla mezzanotte, si trovava in auto in zona Marconi precisamente in via Giovanni Volpato quando è stato avvicinato da due rapinatori a bordo di uno scooter che gli hanno intimato di consegnare il suo Rolex (una specializzazione, come insegna il caso Leclerc) puntandogli un’arma. Dopo lo stupore iniziale, Cerci avrebbe subito notato che l’arma che gli avevano puntato contro era finta e li ha messi in fuga.

La tentata rapina intorno alla mezzanotte mentre Cerci, originario di Valmontone, si trovava a bordo della sua auto: a minacciarlo due uomini a bordo di uno scooter, intenzionati a sottrargli l’orologio di valore che indossava al polso.

Arma giocattolo: la reazione del giocatore

Un’arma falsa però, di cui si è accorto anche Alessio Cerci che – senza timore – non solo non gli ha consegnato il prezioso orologio, ma li ha poi messi in fuga. Una volta allontanati i malviventi, il giocatore ha chiamato il 112 con l’arrivo sul posto degli agenti del commissariato Trastevere a cui l’ex calciatore della Nazionale ha raccontato l’accaduto.

Calciatori nel mirino

Alessio Cerci, che ha chiuso con l’Hellas Verona e oggi affronta una nuova avventura professionale, è solo l’ultimo calciatore professionista finito nel mirino dei rapinatori di Rolex per non parlare di quelli in casa (come accaduto a Smalling). In passato era toccato anche a Bryan Cristante, Daniel Ciofani e Toma Basic.

VIRGILIO SPORT