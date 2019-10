Alex Del Piero diventa imprenditore: nasce l'N10

Dopo aver annunciato l’addio al calcio nel 2015, a 42 anni, alla fine del biennio in Australia con il Sydney e della breve esperienza in India con i Delhi Dynamos, Alessandro Del Piero si è dedicato a partite di beneficenza oltre che all’attività di commentatore per Sky Sport. Dal suo quartier generale negli Stati Uniti il popolare Pinturucchio non ha ancora deciso la strada da intraprendere nel post-carriera e se restare ancora nel calcio.

Un indizio arriva però dall’inaugurazione di "N10 Experience", il ristorante “alternativo” che Del Piero ha aperto a Milano, che richiama nel titolo lo storico numero di maglia che Alex ha indossato per 18 stagioni alla Juventus.

Alternativo perché si tratta proprio di un’esperienza di life sharing che, secondo quanto riporta 'HotelMag', permette di condividere momenti diversi all’interno di una location calda e accogliente e di vivere un interessante viaggio nella qualità e nell’accoglienza. 'Il gruppo di imprenditori, che insieme a Del Piero hanno dato vita a questo progetto, ha realizzato qualcosa di molto particolare in cui tutto è vocato all’eccellenza.

Nel logo c’è un grosso N10 come segno distintivo, molto grande da fuori, dentro nelle sembianze di un piccolo logo che tocca tovaglioli e menù. A caratterizzare N10 è la cucina a vista dall’intenso colore rosso. Il modulo prevede una soddisfazione totale a quasi tutte le ore, con cucina sempre aperta, cocktail bar e pizzeria e sala privée.

Lo spazio tra la cucina e il bar è caratterizzato da una parete dorata a inserti ed è particolarmente luminoso, ma per non perdere di vista il legame con il calcio e con il nome del locale, tra un piatto e l’altro dello chef Corrado Michelazzo, pronto a portare in dote le esperienze accumulate tra Cina e Francia, e una pizza del maestro Marcello Costanzo, ogni 10 del mese all’interno si terranno eventi speciali.

Con il proprietario pronto a sdoppiarsi tra Milano e Stati Uniti per non mancare agli eventi più interessanti…

