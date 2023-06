Alex Marquez: "Punto almeno al podio"

Il centauro del team Ducati Gresini: "Le incognite non mancheranno, come l’eventuale arrivo della pioggia".

10-06-2023 13:46

Il centauro della Ducati Alex Marquez ha commentato soddisfatto il suo terzo posto nelle qualifiche del Gp d’Italia: “Sono contento di questo risultato, non penso potessi fare molto di più. Bagnaia ha fatto la differenza nel T4, il settore nel quale io faccio un po’ più fatica. Già passare dal Q1 alla Q2 è stato importante. Ad ogni modo ottima qualifica, anche perchè domani avrò 3 posizioni da scontare nello schieramento di partenza”.

Sulla Sprint Race: “La mia grande occasione. Voglio lottare per il podio e, perchè no, vedere se è possibile puntare alla vittoria. Le incognite non mancheranno, come l’eventuale arrivo della pioggia. Sappiamo che Bagnaia ha 1-2 decimi nel taschino rispetto a tutti gli altri, ma io mi sento molto bene e voglio spingere al massimo”.