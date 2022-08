Alexis Sanchez al Marsiglia: visite mediche e poi la firma

10-08-2022 15:49

L’Olympique Marsiglia ha ufficializzato un principio di accordo con Alexis Sanchez, la cui rescissione del contratto con l’Inter è arrivata ufficialmente due giorni fa. L’accordo prevede un contratto biennale e la firma arriverà dopo il superamento delle visite mediche. 33 anni, l’attaccante cileno, soprannominato Nino Maravilla, in Europa ha giocato con Udinese, Barcellona, Arsenal e Manchester United prima di approdare all’Inter, dove ha militato per tre anni totalizzando 109 presenze e 20 gol tra tutte le competizioni. Ora l’approdo in Ligue 1.

