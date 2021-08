Alfa Romeo: Ralf Schumacher stronca Vasseur

L’ex pilota Ralf Schumacher in un’intervista alla Bild ha parlato dell’Alfa Romeo mettendo nel mirino Fred Vasseur: “Alfa Romeo ha avuto un grande investitore alle spalle per anni. E in proporzione hanno ottenuto troppo poco. La squadra mi piace, ma inizierei a farmi delle domande su Fred Vasseur. I suoi successi in F2 e F3 parlano da soli, ma se penso ad esempio ad un futuro in quella squadra di mio nipote Mick, beh, c’è di meglio. Per lui l’ideale sarebbe un futuro in Alpha Tauri, con Franz Tost”.

Secondo Ralf “Mick in ogni gara è sei o sette decimi più veloce di Mazepin. Verstappen per un distacco simile è elogiato da tutti, invece a Mick viene ripetuto che ha un compagno di squadra troppo lento. Ma Mazepin in Formula 2 ha fatto delle buone gare“.

OMNISPORT | 06-08-2021 12:23