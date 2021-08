Alfa Romeo: “Si poteva gestire meglio la situazione”

Al termine di una giornata che ha costretto centinaia di spettatori ad attendere per ore sotto la pioggia un GP che non è mai iniziato, sono stati parecchi i piloti ed i team che hanno voluto ringraziare e scusarsi con i tifosi per quanto accaduto a Spa-Francorchamps.

Ecco allora che l’Alfa Romeo ha voluto lanciare un particolare messaggio esclusivamente dedicato a tutti coloro che non sono riusciti a godere dello spettacolo in pista.

In un comunicato stampa emanato dal team svizzero, esso ha voluto ringraziare “tutti voi incredibili tifosi – si legge – per aver atteso ore nella speranza che iniziasse la gara: con la vostra pazienza e determinazione, siete voi i veri “Drivers of the Day”. Per mesi abbiamo cercato di riavere le tribune piene di tifosi pronti a supportare il nostro team ed il nostro sport: sfortunatamente, non abbiamo avuto l’occasione di regalarvi questo spettacolo ieri”.

Il messaggio dell’Alfa Romeo è poi proseguito con altre considerazioni principalmente legate al discorso inerente alla sicurezza: “La decisione di non correre in queste condizioni – si nota nel comunicato – è stata giusta, nell’interesse di tutelare la sicurezza per i piloti, commissari ed anche per gli spettatori. In ogni caso, la situazione si sarebbe potuta gestire in modo più appropriato e non con quella “gara” di cui siamo stati testimoni ieri. Questo risultato ci ferisce, ma in particolare ferisce i fans di questo sport, che non erano accorsi per assistere a quello che hanno visto”.

Il team elvetico ha infine voluto rivolgere un messaggio di speranza in vista del futuro, ringraziando nuovamente tutti gli spettatori: “Speriamo di aver imparato la lezione di ieri – conclude la squadra – che ci aiuterà a migliorare il modo di operare e di porre il pubblico nelle condizioni in cui merita di essere. Ancora una volta, grazie mille a tutti i tifosi. Siete stati l’unico raggio luce ieri a Spa”.

OMNISPORT | 30-08-2021 14:47