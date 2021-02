All Star Game, Atlanta prepara il coprifuoco: le parole del sindaco

A tre settimane dall’All Star Game 2021, in programma ad Atlanta il 7 marzo, cresce la preoccupazione nella metropoli della Georgia.

Il tradizionale e spettacolare “Best of” della stagione NBA sarà inevitabilmente condizionato dalla pandemia di Coronavirus, che batte ancora forte.

Per questo si è pronunciato anche il primo cittadino di Atlanta, Keisha Lance Bottoms, che ha invitato gli appassionati a seguire l’evento dalla televisione e a non recarsi in città.

“Sarà un evento esclusivamente televisivo” ha detto. Il primo cittadino ha poi ribadito che non ci saranno eventi collegati, raccomandandosi anche con bar e ristoranti cittadini a non organizzarne di propri.

OMNISPORT | 16-02-2021 20:30