All Star Game NBA: McClung, l'inatteso nuovo re delle schiacciate

Dalla G League al successo nello Slam Dunk Contest. Successo anche per Lillard.

19-02-2023 08:14

Lo Slam Dunk Contest 2023, ovvero la gara delle schiacciate dell’All Star Game, è stata vinta da McClung. Un vincitore completamente inatteso in una degli appuntamenti più attesi nel weekend dedicato alle stelle NBA.

Direttamente dalla G League, il 24enne McClung (da poco sotto contratto con i Philadelphia 76ers, il motivo per cui ha potuto partecipare alla gara) ha stupito tutti, diventando il nuovo re delle schiacciate. Con sole due gare NBA disputate alle spalle (una con i Bulls, l’altra con i Lakers), è una delle storie più incredibili di sempre all’All Star Game. Nella gara del tiro da tre punti, invece, il successo è andato all’All Star di Portland Lillard.

“Il ragazzo era un fenomeno virale delle schiacciate al liceo e sta ancora cercando la sua strada per arrivare nella lega, ma è andato a prendersi il trofeo della gara delle schiacciate e l’ha riportata in vita! Irreale”, le parole di Curry su McClung via social.