Durante l’intervallo della partita delle stelle, è andata in scena l’attesa gara delle schiacciate. Simons, dei Portland Trail Blazers, è il nuovo campione dello Slam Dunk Contest all’All Star Game NBA 2021.

Il talento dei Blazers si è imposto, in finale, su Toppin. Decisiva l’ultima schiacciata in cui Simons ha cercato di baciare il ferro. Curiosità: neanche un 50 dato dalla giuria nella sfida finale per la corona di re delle schiacciate 2021.

OMNISPORT | 08-03-2021 07:16