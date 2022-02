02-02-2022 09:38

Grossa novità per quanto riguarda il prossimo All Star Game NBA, in programma a Cleveland nel week-end 18-20 febbraio. Oltre alle stelle NBA, spazio a quattro prospetti della G League.

[iol_placeholder type="gated" terms="articoli"/]

Hardy, Daniels, Henderson e Beauchamp, quattro giovani della G League, la lega di sviluppo dell’NBA, parteciperanno infatti alla Rising Stars Challenge. Una novità assoluta, un motivo in più per seguire l’All Star Game NBA.

OMNISPORT