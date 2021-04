Allarme Inter, Antonio Conte finisce nel mirino di una big d'Europa

Dopo undici vittorie consecutive e con la fine del campionato sempre più vicina, anche Antonio Conte sta cominciando a mettere da parte la scaramanzia.

Il tecnico dell’Inter è a un passo dal quarto scudetto della carriera da allenatore, quinto titolo nazionale considerando anche quello conquistato con il Chelsea.

Per Conte sarebbero quattro su cinque campionati di A alla guida di un top club, con l’unica “macchia” del secondo posto della scorsa stagione, nel primo campionato alla guida dell’Inter e chiuso alle spalle della Juventus di Maurizio Sarri.

Gli ultimi risultati della squadra hanno messo in secondo piano i discorsi sul futuro di Antonio Conte, che dominavano invece le prime pagine non più tardi dello scorso gennaio, quando il primo posto era lontano e a tenere banco era il delicato momento societario vissuto dall’Inter a causa della decisione, imposta a Suning dal governo cinese, di interrompere il flusso degli investimenti cui seguì quella della proprietà nerazzurra di vendere una parte delle quote del club.

Ora il momento critico sembra essere stato superato, ma al termine della stagione Conte si incontrerà con il presidente Zhang e l’amministratore delegato Marotta per un summit decisivo per il futuro dell’allenatore.

Con i risultati dalla propria pare l’ex ct della Nazionale è pronto a chiedere rinforzi di mercato in vista della prossima annata, per provare a fare strada anche in Europa.

In caso contrario tutto sarebbe possibile, anche perché dalla Spagna rimbalza la notizia di una big pronta a fare ponti d’oro per Conte. Si tratterebbe dell’Atletico Madrid dove, secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, ribadendo rumours già emersi nelle scorse settimane, potrebbe chiudersi la lunga era di Diego Simeone.

I Colchoneros vedono infatti ormai vicinissimo il Real Madrid, portatosi a -1 al termine di un lungo inseguimento. L’Atletico ha dilapidato un ampio vantaggio e la società potrebbe decidere di interrompere anzitempo il lungo legame con il Cholo, già tecnico più vincente della storia del club che guida dal 2011 e con il quale ha conquistato una Liga, una Copa del Rey, due Europa League e due Supercoppe Europee oltre a raggiungere due finali di Champions, perdendole contro il Real Madrid.

Peraltro la risoluzione contrattuale con Simeone permetterebbe all’Atletico di risparmiare oltre 20 milioni l’anno in modo da accontentare le richieste d’ingaggio di Conte e di costruire un top team in base alle esigenze dell’attuale tecnico dell’Inter.

OMNISPORT | 12-04-2021 12:32