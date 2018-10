Allarme virus per Ps4: ecco come proteggere la vostra console

Siete giocatori PS4 e in questi giorni il dispositivo si è bloccato senza alcun motivo apparente? Sappiate che la vostra console Sony potrebbe aver contratto un virus che sta facendo una lunga serie di vittime. L’allarme si è ormai diffuso in tutto il mondo grazie ad un gruppo di utenti Reddit che hanno notato come il suo responsabile sia un carattere speciale che gira su PlayStation Network.

A quanto pare, il virus – che si può contrarre sul social network Sony anche durante una sessione di gioco, tramite un messaggio anonimo – manda completamente in blocco la console, costringendo gli utenti ad effettuare un reset totale per poterla riavere perfettamente funzionante. Di conseguenza, però, tutti i giochi, risultati, progressi, acquisti e file presenti sull’hard disk interno andranno completamente persi.

Allarme virus PS4: per non infettarsi bisogna reimpostare la Privacy

Innanzitutto le precauzioni, quindi. Il metodo numero uno per difendersi dal malware è quello di impostare la messaggistica PlayStation Network in modalità privata, ovvero disabilitare la possibilità che persone diverse dai vostri amici possano contattarvi. In questo modo avrete una casella postale PSN blindata e – probabilmente – alzato l’unica difesa possibile contro il virus. Sembra infatti che non aprire il messaggio incriminato non sia sufficiente ad evitare di infettarsi: la sua sola ricezione comporta il blocco del dispositivo.

Probabilmente Sony risolverà il problema nella prossima patch d’aggiornamento. Fino ad allora, però, bisognerà imparare ad evitarlo. Le opzioni privacy possono essere cambiate dalle Impostazioni, selezionando l’icona della cassetta degli attrezzi. Basta quindi aprire la pagina Gestione account e selezionare Impostazioni Privacy, spuntando la voce Solo amici o Nessuno. In questo modo nessun contatto sconosciuto potrà inviarvi messaggi infetti.

Se invece siete stati già colpiti dal virus e avete la console in freeze, rassegnatevi: avete ormai perso tutti i vostri dati. In questo spiacevole caso, però, tenete premuto il tasto Power fino allo spegnimento della PS4, poi premetelo di nuovo fino a sentire un doppio bip. A questo punto siete in modalità recovery e, selezionando Inizializza PS4 potrete riportare la vostra console alle impostazioni di fabbrica. Non sarà una festa, ma almeno potrete tornare a giocare i vostri titoli preferiti.

HF4 | 23-10-2018 08:30