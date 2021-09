Allegri, da che pulpito: dai social spunta un precedente scomodo

Prima la sconfitta, poi la lite con Spalletti. Non è stato un bel pomeriggio per Massimiliano Allegri a Napoli. La Juve è sprofondata in classifica e al tecnico bianconero sono saltati i nervi, al punto da aver dato vita col suo collega del Napoli a un poco simpatico “siparietto” nel ventre dello stadio Maradona, condito da considerazioni inopportune e da pesanti scambi di vedute da ambo le parti.

Allegri, la ramanzina a Spalletti e quel precedente

All’allenatore bianconero, secondo il racconto dei numerosi testimoni, ha dato fastidio l’atteggiamento del tecnico partenopeo, troppo focalizzato sul direttore di gara durante la partita. “La devi smettere di parlare sempre con gli arbitri, disturbi gli arbitri, che cosa vuoi ogni volta?”, l’accusa rivolta da Allegri a Spalletti prima che la discussione degenerasse su età, vittorie conseguite e altri argomenti poco carini. Eppure, dai social sono spuntate fuori le immagini che ritraggono proprio Allegri furibondo al termine di una partita persa dalla Juventus. C’è un video in particolare, postato dal giornalista Paolo Ziliani sul suo profilo Twitter e pubblicato quattro anni prima da Il Messaggero, in cui si può “apprezzare” Allegri protestare vibratamente col quarto uomo, arrivando anche a strattonarlo e a insultarlo, per l’esiguità del recupero concesso. Caustico il commento del giornalista: “Comunque Allegri ha ragione: un allenatore per bene non protesta mai in panchina con arbitro e collaboratori, non insulta, li rispetta. Capito Spalletti?”.

Arbitri e polemiche, il popolo del web bacchetta Allegri

“Da che pulpito Allegri fa la morale a Spalletti? È il primo che, quando le cose vanno male, va subito dagli arbitri”, osserva un utente. “Mi chiedo se non ci siano anche gli estremi dell’aggressione fisica a Spalletti, in tal caso la Procura Figc avrebbe il dovere d’intervenire”, un altro commento. E non è finita: “Allegri non è sereno, si vede che gli rode e che non si aspettava questa situazione. Oltre a questo ci sono altri precedenti in cui ha perso le staffe con gli arbitri”. Ma c’è chi difende il tecnico: “Però per novanta minuti i calciatori del Napoli erano a terra a lamentarsi, probabilmente sono arrivati mugugni anche dalla panchina. Allegri avrà fatto notare a Spalletti questo atteggiamento, che francamente trovo disgustoso”. E ancora: “Con la Fiorentina Allegri perse le staffe nel finale, Spalletti invece ha protestato per tutta la partita”.

SPORTEVAI | 12-09-2021 09:46