Allegri nella bufera: rifiuta autografo a bimbo, polemica social

Nuova bufera su Allegri. Non si è ancora spenta l’eco delle polemiche per la lite in diretta tv con Adani che un video che ha fatto in breve il giro del web rimette il tecnico della Juventus al centro delle critiche. E’ un filmato di breve durata, è stato girato pochi minuti prima della partita con la Fiorentina dello scorso 20 aprile, quella che ha ufficialmente consegnato lo scudetto ai bianconeri. Le immagini mostrano un piccolo tifoso con la maglia di Cr7, armato di carta e penna, avvicinarsi al tecnico della Juve per avere un autografo. Richiesta rifiutata da Allegri, con la comprensibile amarezza del ragazzino che è tornato deluso al suo posto.

LE REAZIONI – Il mondo del web si è diviso in due partiti. Tantissimi gli utenti che hanno condannato Allegri senza se e senza ma: “Più che perdente direi piuttosto un maleducato. Sono antijuventino, ma come ci sarà rimasto male quel ragazzino…. Non si fa così” o anche”L’opposto di Ronaldo, sempre disponibile”, oppure “Io avrei firmato, ci vogliono 5 secondi”. Il tutto condito con offese e insulti. Anche i tifosi della Juve si sono dissociati in parte, attaccando il loro allenatore.

LA DIFESA – Nutrito però il partito di chi ha cercato di capire il tecnico juventino: “La panchina è praticamente in tribuna, e prima dell’inizio di una gara nessuno dovrebbe andare a chiedere autografi” o anche: “Allegri fa un autografo a un solo bambino dopo 20 secondi di trovi 20 bambini vicino !E credo che aveva altro da pensare..! E lo dico da tifoso del Napoli“, oppure: “Sta lavorando. È una partita. Non è un buon momento per disturbarlo, no?”. L’ironia poi condisce numerosi commenti: “Perché vi ostinate a criticare Allegri. Ha fatto bene … è il figlio di Adani che voleva spiegargli cos’è il il gioco, o anche: “Oh, io ho anche visto Allegri che una volta non si è scambiato il segno di pace con uno quattro banchi più in là a messa. Secondo me dovremmo parlarne”, oppure: “Il bambino ha chiesto ad Allegri se l’anno prossimo ha intenzione di dare un gioco alla squadra” e infine: “Non gli ha chiesto l’autografo… gli voleva passare il pizzino con la formazione/modulo per vincere la Champions l’anno prossimo”.

SPORTEVAI | 02-05-2019 08:47