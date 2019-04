Allegri non dimentica: 'Adani? Ne faccio una questione di rispetto'.

La querelle che ha visto protagonisti, nel post match di Inter-Juventus, Allegri e Adani è ben lontana dal risolversi. La violenta lite tra l'allenatore della Juventus e l'opinionista televisivo di SKY ("Stai zitto, non capisci niente di calcio", il commento del tecnico bianconero rivolto all'ex giocatore, tra le altre, di Inter e Fiorentina) si sta trascinando, senza che si profili una possibile soluzione del caso.

Ospite da Fazio, alla trasmissione "Che tempo che fa", Allegri è tornato a parlare del battibecco con Adani: "Dopo una partita è normale che debba rispondere alle domande ma io ne faccio anzitutto una questione di rispetto. Sorbirmi ramanzine su cosa si deve fare, no… sono umano. Spiegarmi anche quello che devo fare no. Io accetto le critiche, fanno parte del lavoro e sono anche costruttive, posso piacere o meno, ma discutere del lavoro altrui quando uno non è ferrato non mi sta bene. E' una questione di educazione e rispetto. E' successo lo scorso anno con l'Inter…", il commento dello stesso allenatore bianconero. Alla base del poco feeling tra i due ci sarebbero delle visioni dell’universo calcio agli antipodi e qualche frecciata di troppo, a detta di Allegri, dallo stesso Adani nei confronti dell’allenatore della Vecchia Signora. Un esempio? Dopo l’eliminazione dalla Champions League, Adani si è lasciato andare alla seguente affermazione: “La Juventus, in queste partite, si è meritata CR7?”. Considerazioni che pare abbiano infastidito molto Allegri.

Insomma, niente pace in vista, anzi i due potrebbero ritrovarsi ancora diverse volte, considerato che lo stesso Allegri ha fatto sapere di avere ancora un anno di contratto con i bianconeri e di essere intenzionato a rispettare l'accordo. In settimana è atteso l'incontro tra Agnelli e lo stesso Allegri per capire quale sarà il futuro del tecnico e se ci sarà o meno un rinnovo di contratto.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 08:25