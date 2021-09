Allegri sorride: "I marinai escono sempre dalla tempesta"

Una vittoria importantissima quella conquistata dalla Juventus all’Allianz Stadium contro i campioni d’Europa del Chelsea: decisiva la rete di Federico Chiesa che ha fissato il punteggio di 1-0, ma più in generale ottima prova dei bianconeri.

Parte del merito va a Massimiliano Allegri che nel corso della gara ha letto e analizzato bene la sfida, intervenendo al momento giusto e imbrigliando la squadra di Thomas Tuchel.

Al termine del match dell’Allianz Stadium, l’allenatore bianconero ha parlato della prestazione dei suoi ai microfoni di Amazon Prime Video: “Di solito i marinai quando sono in tempesta trovano sempre una via d’uscita. I ragazzi hanno fatto una grande partita contro i campioni d’Europa: abbiamo sofferto poco, abbiamo avuto delle occasioni in cui abbiamo sbagliato contropiedi. Due partite, sei punti: non abbiamo subito goal, è un altro passo in avanti per la qualificazione. Se l’abbiamo ipotecata? No: ma è un bel passo in avanti”.

Allegri ha parlato anche della prova di alcuni singoli, dopo aver apportato alcuni correttivi tra centrocampo e attacco: “Credevo che giocando con i tre davanti potessimo avere dei vantaggi, ma abbiamo avuto delle difficoltà: poi ho messo Chiesa avanti e Bernardeschi dietro e siamo andati meglio. A centrocampo? Vediamo di recuperare Arthur che rientrerà dopo la sosta, sperando di averlo a disposizione una mezz’ora contro la Roma. Bentancur a far regia da solo fa fatica, Locatelli questa sera ha fatto meglio. Rabiot ha iniziato non bene, poi è andato meglio. Di fronte però avevamo i campioni d’Europa”.

Durante l’intervista è subentrato Patrice Evra, commentatore per Amazon Prime Video, che ha dato il via a un siparietto con il suo ex allenatore: “Oggi Evra ha espresso delle parole alla squadra importanti. Nel calcio devi soffrire per vincere le partite, devi avere la voglia, la rabbia di portare a casa il risultato. Questa sera i ragazzi hanno interpretato bene la partita, con rispetto per i campioni d’Europa, ma gli hanno concesso un tiro in porta con Lukaku. Parate Szczesny non ne ha fatte”.

OMNISPORT | 29-09-2021 23:38