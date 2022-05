Almeida abbandona la Corsa Rosa

26-05-2022 11:26

Dopo aver limitato i danni nella tappa di martedì, ieri il portoghese della UAE Team Emirates, aveva perso terreno prezioso, nei confronti della maglia rosa, finendo per avere quasi due minuti di distacco da Carapaz. Il motivo però è presto spiegato, visto che il portoghese, in una intervista ha affermato di non essere riuscito completamente a recuperare le energie.

Purtroppo il coronavirus ha mietuto un’altra vittima e il Giro d’Italia perde un altro protagonista.

Proprio per questo motivo, Joao Almeida è costretto a lasciare la carovana rosa dopo essere risultato positivo al Covid.