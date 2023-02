Alonso: “Aston Martin più veloce della Ferrari”

Soddisfatto il pilota spagnolo dopo i test di Sakhir, va anche al di là sognando il colpaccio ai danni della Rossa

27-02-2023 16:53

Fernando Alonso sogna dopo i test di Sakhir in cui la Aston Martin si è comportata molto bene: veloce sul giro, capace di buoni tempi anche in assetto da gare, con degrado pari a zero delle gomme. Lo spagnolo prova a stuzzicare i rivali della Ferrari: “Nell’ultimo giorno abbiamo fatto una simulazione di gara, che sarà di 57 giri. Dunque abbiamo messo carburante per 57 giri e abbiamo fatto l’intera gara, cambiando le gomme e tutto il resto. Allo stesso tempo, la Ferrari stava seguendo lo stesso programma, e aveva anche lei il carburante per la gara, facendo 57 giri: noi siamo stati un po’ più veloci“.