Alonso: "C'è grande rispetto con Hamilton e Verstappen"

Il pilota spagnolo: "Se vuoi batterli, devi combattere sul decimo per colmare il divario"

26-06-2023 21:48

Il pilota dell’Aston Martin Fernando Alonso a margine del Gp del Canada ha espresso la sua soddisfazione per essere sul podio con Max Verstappen e Lewis Hamilton: “Mi piacciono molto queste battaglie e questi podi. C’è molto rispetto tra di noi, e c’è anche molto talento in pista quando lotti contro Max e Lewis: sai che non puoi permetterti alcun errore, altrimenti loro ne approfitteranno. Se vuoi batterli, devi combattere sul decimo per colmare il divario“.

“Tra di noi c’è una battaglia molto intensa, corretta e rispettosa: anche quando ho avuto la possibilità di superare Lewis con il DRS, sapevo di poter fidarmi di lui. Magari difendeva duramente ma entro i limiti. Anche al via del Gran Premio è stato lo stesso: quando parti davanti con questi ragazzi, sai che c’è un senso di consapevolezza e di rispetto che a volte non c’è con altri piloti“.