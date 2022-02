Alonso: "E' sempre bello tornare in azione"

28-02-2022 23:50

Fernando Alonso ha analizzato la sua nuova Alpine: “Sarà un modo per capire a che punto siamo – spiega a Marca – ma a livello di sensazioni credo che siamo in buona forma in vista del Bahrein. Le nuove vetture si guidano in maniera differente e sono divertenti, il feeling è ottimo soprattutto ad alta velocità, ma mancano pochi giorni per trovare il massimo potenziale. Anche a livello di piloti dobbiamo adattare il nostro stile di guida alle macchine del 2022, che sono più pesanti”.

Il bilancio è positivo: “Abbiamo concluso una tre-giorni di lavoro di buon livello, anche perchè eravamo fermi da un po’ di tempo. E’ sempre bello tornare in azione e rimettersi a spingere a dovere una Formula Uno. A parte qualche piccolo problema nel corso dell’ultimo giorno il programma è andato bene. Però, ovviamente, qualche dubbio è rimasto”.

Le monoposto del 2022 saranno le prime della cosiddetta “nuova era della F1”: “Ho avuto l’opportunità di seguire una vettura per un paio di curve, un’Alfa Romeo e successivamente un’altra, e sinceramente ho sentito che era un po’ più facile rispetto allo scorso anno”.

