Alonso: “I punti a Spa? Un regalo di Natale”

Nel circus della F1 tiene ancora banco quanto successo domenica scorsa sul tracciato belga di SPA Francorchamps.

Considerando quanto sia combattuto questo campionato, i punti assegnati a Spa potrebbero fare la differenza in senso positivo o negativo. Anche per Alpine, che si sta giocando la quinta posizione con AlphaTauri e Aston Martin.

Il team francese ha perso punti da entrambi i rivali nel surreale Gran Premio del e questa cosa non è certo piaciuta all’alfiere asturiano dell’Alpine, Fernando Alonso che secondo il suo punto di vista, nessun punto iridato avrebbe dovuto essere assegnato nelle Ardenne.

“È stato un giorno terribile per essere onesti, per tutti. Per alcuni dei miei colleghi è stato un Natale anticipato, perché sono stati dati dei regali. Non abbiamo corso, ma hanno mantenuto la posizione e si sono presi dei punti. È una situazione un po’ scandalosa. Ero in 11esima posizione, a un posto dai punti. Non mi è mai stato permesso di lottare per conquistarmeli, ma li hanno comunque dati“, ha detto lo spagnolo ai giornalisti dopo Spa.

OMNISPORT | 31-08-2021 09:24