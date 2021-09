Alonso: “Mi hanno colpito Ocon, Russell e Giovinazzi”

Non solo Max Verstappen. Archiviata l’importante vittoria a Zandvoort, oltre l’olandese diversi piloti sono stati protagonisti di altre perfomance di alto livello: una di queste ha riguardato un veterano della Formula 1 come Fernando Alonso, giunto sesto al traguardo dopo il nono posto conquistato in qualifica. Il pilota dell’Alpine ha infatti completato una piccola ma significativa rimonta, per giunta su un tracciato ostile ai sorpassi.

Il pilota del team francese ha analizzato i momenti che lo hanno coinvolto nel primo giro, caratterizzato da una grande confusione in mezzo al gruppo: “C’erano molte vetture – ha commentato – e c’è stato un momento in cui sono anche passato sull’erba. Già alla curva tre ho comunque trovato un buon rimedio per restare all’esterno e guadagnare velocità in uscita. Sainz era in mezzo e, in un certo senso, mi ha bloccato. Tuttavia, la lotta tra lui e Giovinazzi, che è proseguita fino alla curva sette, mi ha consentito di recuperare una posizione. In tutto questo, credo che Ocon mi abbia colpito alla curva uno, Russell alla due e Giovinazzi alla sei. In ogni caso avevo i pneumatici ancora in ottimo stato, senza forature, ed è stato un bene”.

OMNISPORT | 07-09-2021 15:22