Alonso su Vettel: "Domani gli darò un occhio nel primo giro"

19-11-2022 18:54

Domani parte dell’attenzione del Circus sarà rivolta al 4 volte Campione del Mondo Sebastian Vettel, che chiude la carriera in F1, e l’altro vetrano del paddock Fernando Alonso afferma: “Sono contento per la sua nona posizione in griglia. Non è che lo abbiamo aiutato, ma abbiamo cercato di tenerlo d’occhio se lo vedevamo nello specchietto, perché vogliamo che il suo sia un weekend tranquillo. Domani ci penserò io a Sebastian, sia in partenza che al primo giro: speriamo di vedere entrambi la bandiera a scacchi“.

Quelle di Yas Marina sono state le ultime qualifiche di Alonso sulla Alpine: “Non avevamo il ritmo giusto, ma credo possiamo essere contenti di essere in decima posizione. Sappiamo che domani sarà difficile sorpassare, ma faremo del nostro meglio per divertirci e guadagnare qualche posizione. È l’ultima volta che salgo in macchina con la Alpine, quindi cercherò di chiudere in bellezza con la squadra“.