Alpha Tauri, Gasly: "Barcellona ci dirà la verità"

18-05-2022 09:46

Non è stato un inizio di stagione particolarmente esaltante per l’AlphaTauri. Affidabilità non al top a causa della power unit Red Bull, passo gara non strepitoso e aggiungiamoci un po’ di sfortuna, ed ecco che la scuderia italo-austriaca si ritrova ad aver conquistato soltanto 16 punti in questi primi Gp del campionato del mondo di F1.

La parola d’ordine nel box è riscatto. Tsunoda e Gasly sono pronti a scendere in pista a Barcellona, sede del prossimo Gran Premio, per cercare di invertire questa tendenza negativa.

“Sono contento che sia arrivato il momento delle gare europee, non vedo l’ora di affrontarle. Purtroppo il risultato di Miami non ci è piaciuto, ma nonostante questo, ci sono state delle cose positive su cui possiamo lavorare e concentrarci. Ad esempio, siamo riusciti a portare entrambe le vetture in Q3, partendo dal 7° e dal 9° posto in griglia ed è stata la nostra migliore qualifica stagionale finora. La gara poi è stata difficile: tutto sommata stava anche procedendo bene, almeno fino al contatto con Alonso che mi ha rovinato la gara. Meritavamo dei punti, è stato un peccato. Ma le nostre prestazioni sono evidenti, quindi non c’è alcun motivo che ci impedisca di ottenere dei buoni risultati nelle prossime gare a cominciare da questo weekend a Barcellona.

Questo appuntamento, dovrebbe dirci chi siamo, soprattutto nel gruppo centrale, che attualmente è molto combattuto. Il tracciato lo conosciamo e sappiamo che è difficile sorpassare, per questo dovremo trovare un ottimo posto in qualifica”.

