Alpha Tauri, Tost: “Da Tsunoda voglio punti dopo poche gare”

Yuki Tsunoda è il primo giapponese a correre nella massima serie dal 2014, ultimo anno di attività per Kamui Kobayashi. Il giapponese nella scorsa stagione in Formula 2 ha chiuso l’anno al terzo posto assoluto alle spalle di Mick Schumacher e Callum Ilott.

Tsunoda ha già provato la nuova AT02 al filming day di Imola, ma avrà certamente pochissimo tempo per preparare la sua stagione. Il suo team principal Franz Tost capisce che il suo pupillo ha bisogno di attendere il suo “momento” ma non per questo si deve cullare sugli allori. I risultati e i primmi punti devono comunque arrivare dopo un naturale periodo di ambientamento.

“La curva di apprendimento sarà molto ripida, ma mi aspetto che Yuki faccia punti dopo poche gare. L’esperienza di Gasly lo aiuterà molto, perché Pierre è un pilastro che capisce il lato tecnico della macchina; se abbiamo qualche difetto sulla AT02 lui ce lo comunicherà e potremo iniziare a lavorarci. Da quello che ho potuto vedere sullo stile di guida, Yuki non è così lontano da Pierre. Ci ha dato un feedback sulla vettura simile a quello di Gasly; significa che non ha una comprensione totalmente diversa delle impostazioni“, queste le parole dell’austriaco come riporta NextgenAuto.

OMNISPORT | 09-03-2021 10:04