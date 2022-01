Alpine, Alonso: “Dobbiamo arrivare ai test invernali con un buon programma”

12-01-2022 12:17

La nuova stagione rappresenterà una chance importante per diversi team che dovranno cercare di interpretare nel migliore dei modi le modifiche regolamentari per accorciare il gap da Mercedes e Red Bull.

Non fa eccezione ovviamente la Alpine di Fernando Alonso che ha ammesso come sia fondamentale arrivare ai prossimi test invernali con le idee chiare. Per il due volte campione del mondo non ci sono scuse: l’Alpine dovrà farsi trovare pronta con una monoposto all’altezza.

“Penso che ci serva un buon inverno, questo è certo, devo prepararmi un po’ meglio dell’anno scorso. L’incidente di febbraio con la bicicletta non ha aiutato l’anno scorso – ha detto Alonso, citato da Formula1.com – A gennaio devo rimuovere le pacche dal viso, avrò due settimane libere ma anche senza intervento chirurgico avrei un momento di relax. Dobbiamo arrivare ai test invernali con un buon programma, fisicamente e anche con la macchina. Se la macchina è competitiva, sono sicuro che lo sarò anche io al 100%”.

Alonso ha poi aggiunto: “Sta a noi fare una buona macchina. O la facciamo oppure impariamo dai nostri errori. Ma non ci sono più scuse: Dipenderà da noi”.

OMNISPORT