L’ex Ferrari avrebbe rifiutato il ruolo di team principal. Incerta la stessa permanenza in F1

12-05-2023 15:22

Mattia Binotto avrebbe rifiutato il ruolo di team principal alla Alpine. La scuderia starebbe cercando un sostituto per Otmar Szafnauer, la cui posizione è in bilico a causa della mancanza di risultati in questa prima parte di stagione. Proprio per questo l’amministratore delegato della Alpine, Laurent Rossi, avrebbe contattato l’ex gestore delle Ferrari. A riportare l’indiscrezione il sito formu1a.uno.

Dopo l’uscita dalla Ferrari, alla fine della scorsa stagione, non si sa ancora se Binotto resterà in Formula 1 o se cercherà altrove il proprio futuro.