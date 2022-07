Alpine: la carica di Alonso

21-07-2022 11:50

Si avvicina il weekend di gara per la Formula Uno che fa tappa in Francia sul circuito del Paul Picard.

Chance importante per la scuderia Alpine che “giocherà” in casa e vorrà cercare di essere protagonista. Si tratta della prima gara della seconda metà della stagione e l’Alpine, la affronta sull’onda di una striscia significativa di risultati utili che le hanno permesso di recuperare punti in tutte le ultime quattro gare disputate rispetto alla McLaren, diretta concorrente.

Fernando alonso invece cerca il riscatto alla luce dei tanti problemi tecnici ed errori di strategia che ne hanno rallentato la scalata in classifica e gli sono costati punti importanti in classifica.

“È sempre divertente correre davanti ai tifosi francesi – ha dichiarato il due volte campione del mondo – metà della squadra ha sede in Francia e quindi è bello avere una gara di casa al Paul Ricard. Il circuito è divertente, lo conosco, ma ho gareggiato qui solo due volte in Formula 1. Il tracciato si presenta piuttosto impegnativo per la messa a punto della vettura, con alcuni tratti ad alta velocità seguiti da varie curve a bassa e media velocità. Personalemnte penso che in questa parte della stagione stia davvero guidando meglio che mai – ha rimarcato l’asturiano con orgoglio – ma la fortuna è stato il nostro problema principale”.