Altro che brutto, Conte come i grandi d'Europa?

Sembra essere diventato il tormentone del momento: l’Inter vince, ma gioca male. Sono in molti a pensarlo, anche tra gli addetti ai lavori, ma arriva una voce fuori dal coro. Già, perché in un orizzonte di amanti del calcio champagne, di profeti del bel gioco e di tenaci assertori dello spettacolo da applicare sul rettangolo, c’è anche chi nota analogie tra Conte e gli altri tecnici vincenti in Europa.

Pistocchi e il Tweet su Conte

A spezzare una lancia in favore dell’allenatore nerazzurro, in particolare, è Maurizio Pistocchi. Attraverso un messaggio sul suo profilo Twitter, il giornalista rispedisce al mittente le critiche sul gioco non particolarmente brillante dell’Inter, esaltando il legame tra Conte e due allenatori che vanno per la maggiore in Europa in questo momento. Ecco il post: “Nei suoi tre mesi al Chelsea, Thomas Tuchel ha già battuto: Simeone, Mourinho, Ancelotti, Klopp, Guardiola. Ronald Koeman ha vinto la Copa del Rey con il Barça. Antonio Conte è in testa alla serie A con l’Inter. Tutti e tre adottano il 5-3-2″.

Conte tra i grandi d’Europa? Tifosi divisi

Insomma, da difensivista a profeta. Da pragmatico a perfetto interprete delle tendenze del momento. Il giudizio lusinghiero di Pistocchi su Conte divide fan e follower. “Quindi, che si può vincere a 3 dietro ci siamo arrivati, abbiamo sdoganato anche questo mito, ora manca solo che a Conte vengano dati giocatori di quello spessore e poi dirà la sua anche lui, dimostrando anni fa, di essere più avanti degli altri”, concorda un tifoso. “Il calcio va a mode: 10 anni fa si vinceva con la difesa a 4, oggi sembra più efficace quella a 3/5. Magari in futuro si giocherà a 2 in difesa, o a 6. Chissà. La certezza è che non esiste nessun modulo vincente in maniera assoluta”, è l’osservazione di un altro utente. Ma qualcun altro è scettico: “Le Champions però poi le vincono con il 4-2-3-1, il 3-5-2 va bene contro squadre di media fascia”. Alcuni ricordano: “Bello quando attaccavi Allegri che giocava a 3″. E ancora: “Mi sembrava di ricordare che all’epoca dell’eliminazione dell’Inter da ogni cosa fuori dei confini nazionali (mi riferisco allo scorso dicembre), Lei non fosse così pro-3-5-2 o 5-3-2 che dir si voglia, ritenendo questo sistema di gioco superato e poco ‘europeo’. O sbaglio?”.

SPORTEVAI | 18-04-2021 10:01