Alvino fa retromarcia su Allan, tifosi infuriati

E’ il mercato, bellezza. E bisogna farsene una ragione. Quello che era vero ieri non è più vero oggi e forse sarà falso domani. Chi però si sbilancia mettendoci la faccia e la voce, rischia di rimanere travolto dalle critiche. E’ il caso di Carlo Alvino: il giornalista di Tv Luna, seguitissimo a Napoli, ieri aveva parlato di Allan pronto a svuotare gli armadietti con la cessione al Psg ormai imminente. Oggi però twitta: “Allan resta a Napoli! Fine della trattativa. Anticipato di un giorno l’ultimatum del club azzurro. Il Psg non riesce ad arrivare a quanto richiesto dal Napoli che ha sempre valutato il brasiliano più di 100 mln. Una trattativa serrata con il Napoli in posizione dominante a dettare le condizioni e che piuttosto che dichiarare Allan incedibile lo ha valutato più di 100 mln. Una cifra che non ha spaventato il Psg ma impossibile da raggiungere senza incorrere nelle sanzioni del FPF”. Il mondo del web si divide e fioccano centinaia di commenti sui social. In parecchi sono contenti che il brasiliano resti in azzurro ma molti rimproverano ad Alvino di averli fuorviati con le notizie: “Carlo, noi ti sosteniamo e sei molto popolare coi tifosi del Napoli. Però, siamo all’ennesima figura di m… da parte tua. Non è giusto dire “sta svuotando l’armadietto quando la trattativa non è nemmeno iniziata” o anche “Passare da “stanno ai dettagli, calciatore pronto a svuotare l’armadietto” a “trattativa saltata” non è fare buona informazione seppur si parli di calciomercato, terreno assai insidioso. Rispettare i tifosi please”.

LE REAZIONI – Sulla stessa lunghezza d’onda un altro tifoso: “Quindi l’armadietto è ancora pieno ??? Ieri hai scatenato un putiferio per nulla, dici di amare il Napoli, vedi di fare più attenzione che la gente ti legge come un Vangelo”. Ci sono gli scettici: “Il PSG non ha l’anello al naso e non va a strapagare un calciatore che non vale quanto AdL richiede, soprattutto avendo appena comprato Paredes. Ma quante storie che vi raccontate tra di voi….” ma anche i fan preoccupati di non rivedere più lo stesso Allan di prima: “Ora allora auguriamoci che dia il 100% come sempre, perché che era distratto dall’ allettante proposta del Psg era evidente a tutti da almeno un mese e sfido chiunque a dire il contrario” o anche “É tutto troppo strano!!! Ora ci toccherá tenere un giocatore scontento e fargli anche l’adeguamento contrattuale…oltre ad aver perso l’occasione di eventuali sponsorizzazioni importanti”.

SPORTEVAI | 25-01-2019 12:11