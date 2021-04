Amauri duro: "La festa da McKennie? Speravo fosse un pesce d'aprile"

Continua a far parlare la festa di McKennie, Arthur e Dybala, che ha portato la Juventus a non convocare i suoi tesserati per il Derby contro il Torino. A dire la sua a tal riguardo anche Amauri, ex attaccante bianconero negli anni precedenti ai nove Scudetti di fila.

Intervistato da Tuttojuve, Amauri non ha usato giri di parole nel parlare di quanto accaduto e trapelato nella giornata di ieri. Il classe 1980, che ha chiuso la carriera negli Stati Uniti dopo una vita passata in Italia con le più svariate maglie, si è detto deluso dal comportamento dei bianconeri in questione.

Parole dure da parte di Amauri nei confronti di Arthur, Dybala e McKennie: “Ho sperato fosse un pesce d’aprile, ma invece non lo era. E’ stata una mancanza di rispetto non solo nei confronti di società e tifosi, ma anche per tutte quelle persone che rispettano le regole”.

Ad influire ovviamente le normative anti-Covid: “Viviamo ancora in tempo di pandemia, dove le persone muoiono ogni giorno. Anche ai miei tempi sono successe queste cose, ma qui il contesto è totalmente differente. E poi tra pochi giorni c’è un derby importantissimo, è un match a cui bisogna prestare il massimo dell’attenzione”.

La notizia della festa e dunque dell’esclusione ha ovviamente immediatamente fatto il giro del mondo: “Sono stati degli irresponsabili, non ci sono scuse perché questa è una figuraccia mondiale”.

La Juventus proverà a vincere anche senza di loro, in una sfida fondamentale per entrambe. I bianconeri non possono più sbagliare per Champions e Scudetto, oramai diventato comunque sempre più difficile, i granata devono fuggire dalla zona calda in cui sono invischiati oramai da mesi.

OMNISPORT | 02-04-2021 22:38