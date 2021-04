Mercato Juventus: più vicino il colpo in attacco

E’ più vicino il colpo Arek Milik per la Juventus. Secondo quanto riportano i media francesi, il bomber ex Napoli lascerà in estate il Marsiglia dopo appena sei mesi. L’attaccante polacco non ha fatto segreto di voler sbarcare a Torino: la Juventus aveva già un accordo lo scorso inverno ma la trattativa con il Napoli non andò in porto.

A giugno invece l’affare potrebbe davvero concludersi: lo stesso Marsiglia medita la cessione del giocatore, per una cifra intorno ai 12-15 milioni di euro che ripagherebbe interamente i costi dell’investimento. Nel contratto del giocatore sarebbe inoltre compresa una clausola di rivendita immediata per 12 milioni di euro, che la Vecchia Signora non avrà problemi a versare.

Fabio Paratici riuscirà così a prelevare una punta centrale a un costo relativamente basso, dando il via alla rivoluzione in attacco che i dirigenti bianconeri stanno pianificando ormai da mesi (sia Paulo Dybala, sia Alvaro Morata sono a rischio permanenza).

L’altro grande nome nel mirino della Juve è Moise Kean, attaccante dell’Everton attualmente in prestito al Psg: i bianconeri sperano di riavere il classe 2000, magari nell’ambito di uno scambio con il difensore Merih Demiral, più soldi. Lo riporta Tuttosport.

