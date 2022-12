Amichevole Arsenal-Milan, le probabili formazioni

13-12-2022 11:42

Primo test di lusso per il Milan nel ritiro invernale di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Quest’oggi, martedì 13 dicembre con fischio d’inizio alle 15, all’Al Maktoum Stadium, la truppa rossonera di Stefano Pioli affronterà l’Arsenal di Mikel Arteta, capolista in Premier League. Nessuna novità in porta: c’è sempre Tatarusanu, in attesa del recupero di Maignan, regolarmente partito per il Medio Oriente. In mediana, novità Vranckx. Sulla trequarti, dietro ad Origi, ci sono Saelemaekers, Adli e Rebic. Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

ARSENAL (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga; Helneny, Odegaard, Nelson; Nketiah. All.: Arteta.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli Rebic; Origi. All.: Pioli.