Amichevole tra Real Madrid e Milan: si gioca l'8 agosto in Austria

Carlo Ancelotti sfida il suo passato. Accadrà l’8 agosto in Austria, in occasione dell’amichevole estiva tra Real Madrid e Milan.

Si gioca al ‘Wörthersee Stadium’ di Klagenfurt, dove i Blancos e la compagine allenata da Stefano Pioli scenderanno in campo per dire no ad ogni forma di discriminazione: in palio, la Athletes Versus Cup.

🗓️ Save the date 🗓️

We take on @realmadrid in the #athletesversus Cup on 8 August 🏆

Already feels like Champions League football ⚽ #RealMadridMilan: un’amichevole di lusso dal profumo di Europa 🏆

Non perdetevela l’8 agosto ⚽ #SempreMilan pic.twitter.com/W97Xiky0zw

