Amichevoli, brutta Irlanda, a Dublino passa la Norvegia 1-2

17-11-2022 23:40

Nell’amichevole di questa sera spicca l’assenza di Erling Haaland, tenuto a riposo dal ct Solbakken. Nelle file dei verdi d’Irlanda attacco affidato a Callum Robinson e Michael Obafemi.

Norvegia in vantaggio verso la fine della prima frazione su azione da calcio d’angolo ben finalizzata di testa dal difensore del Napoli Østigård. Il pari per i padroni di casa arriva grazie ad una vera prodezza di Alan Browne: il centrocampista del Preston calcia al volo d’interno piede da fuori area, trafiggendo Nyland. La rete del definitivo 1 a 2 arriva ancora da palla inattiva: calcio di punizione e palla scodellata in area, Ohi Omoijuanfo, libero da marcature, controlla e batte Bazunu.