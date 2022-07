Amichevoli estive: buon pareggio della Salernitana col Galatasaray

27-07-2022 22:15

Al “Tivoli Stadion” di Innsbruck la Salernitana disputa una bella prova contro il Galatasaray strappando un 1-1 nell’ultima amichevole del ritiro austriaco. Al 5′ granata vicini al gol con un diagonale di Valencia che termina di poco a lato. All’11’ Salernitana in vantaggio con un gran gol di Botheim che si libera in area di rigore e batte Kocuk. Al 13′ pareggio del Galatasaray: assist di Caglayan per Seferovic. Al 36′ grande occasione per i granata con Botheim che si libera di tre avversari e calcia a botta sicura, Kocuk respinge con i piedi e nega il gol. Al 10′ della ripresa turchi pericolosi con un colpo di testa di Seferovic da ottima posizione bloccato da Sepe. Al 35′ grande occasione per i granata: Boultam recupera palla e serve D’Andrea che calcia alto da posizione favorevole.