La stagione 2022-23 sta per iniziare. Il calciomercato è ancora in pieno fermento e le squadre hanno appena iniziato i ritiri di preparazione. Il campionato inizia come sappiamo a ferragosto e c’è poco tempo per assemblare i nuovi, verificare gli schemi, presentarsi decentemente alla prima e, male non fa, incassare un bel po’ di soldi dalle ricche sponsorizzazioni. Ecco quindi che i top team hanno stilato un calendario di partite amichevoli, il cui valore effettivo è zero, ma hanno tantissimo valore sia per i tifosi che sono già in crisi di astinenza da pallone, sia per gli sponsor che attirano squadre e top player a giocare sfide perfette per essere trasmesse in tv. La novità è che Dazn copre buona parte di questi eventi. Qua di seguito l’elenco delle partite in palinsesto: data, ma soprattutto orario, è da prendersi con un pochino di approssimazione. Se non avete ancora rinnovato l’abbonamento o non ce l’avete proprio cliccate qui per fare l’abbonamento a Dazn.

Calendario completo delle amichevoli trasmesse da Dazn in esclusiva

Data Ora Partita 12-lug 15.00 Manchester United-Liverpool 13-lug 12.00 Roma-Sunderland 16-lug 20.00 Roma-Portimonense 17-lug 04.00 Chelsea-Club America 19-lug 21.00 Roma-Sporting CP 20-lug 11.45 Aston Villa-Brisbane Roar 21-lug 01.30 Orlando-Arsenal 21-lug 01.30 Charlotte-Chelsea 21-lug da definire Lazio-Nazionale Qatar 23-lug 05.00 Juventus-Deportivo Guadalajara 23-lug 18.30 Lens-Inter 23-lug 20.00 Roma-Nizza 24-lug 02.00 Arsenal-Chelsea 24-lug 05.00 Real Madrid-Barcellona 27-lug 02.30 Barcellona-Juventus 27-lug da definire Lazio-Genoa 27-lug 04.30 Real Madrid-Club America 29-lug 20.45 Newcastle-Atalanta 30-lug da definire Roma-Tottenham 30-lug 18.00 Besiktas-Sampdoria 30-lug 20.30 Inter-Lione 31-lug 04.00 Real Madrid-Juventus 06-ago da definire Roma-Avversario da definire 06-ago da definire Lazio-Valladolid

Le amichevoli dell’Inter

Data Ora Partita 23-lug 18.30 Lens-Inter 30-lug 20.30 Inter-Lione

Le amichevoli della Juve

Data Ora Partita 23-lug 05.00 Juventus-Deportivo Guadalajara 27-lug 02.30 Barcellona-Juventus 31-lug 04.00 Real Madrid-Juventus

Le amichevoli della Roma

Data Ora Partita 13-lug 12.00 Roma-Sunderland 16-lug 20.00 Roma-Portimonense 19-lug 21.00 Roma-Sporting CP 23-lug 20.00 Roma-OGC Nice 30-lug da definire Roma-Tottenham 06-ago da definire Roma-Avversario da definire

Come vedere le amichevoli precampionato su Dazn

La app di Dazn è scaricabile su Smart TV e su diversi dispositivi compatibili, console giochi e dispositivi mobili. Ecco l’elenco dei dispositivi supportati da Dazn.

MOBILE TELEVISIONI GAMING iPhone, iPad Amazon Fire TV PlayStation 4, Pro Smartphone e tablet Android Amazone Fire TV Stick Playstation 5 Tablet Amazon Fire Android TV Xbox One, One S Apple TV Xbox One X Google Chromecast Xbox Series X | S LG Smart TV, Smartcast Panasonic Smart TV Samsung Tizen TV Sony Android TV TIMVISION Box Hisense TV

Per tutti quelli che cercano le altre amichevoli estive, d’obbligo consultate la GUIDA TV di Virgilio Sport

