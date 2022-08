Amichevoli estive: KO per Atalanta, Inter e Fiorentina, pari per Lazio

06-08-2022 23:23

A poco più di una settimana dall’inizio del campionato di Serie A, arrivano brutte notizie non solo per i tifosi, ma anche per gli allenatori delle rispettive squadre che devono lavorare duramente al fine di migliorare l’assetto tattico, in attesa di eventuali innesti sul mercato per non perdere già punti in occasione della prima giornata prevista tra sette giorni.

Tra le altre, la Fiorentina ha perso in casa del Betis Siviglia per 3-1, con vantaggio biancoverde alla mezz’ora del primo tempo con Juanmi mentre al 34′ è Borja Iglesias a trafiggere Terracciano. Nella ripresa la riaprono i viola con Jovic ma a quindici minuti dalla fine è Miranda a sigillare il risultato su calcio di punizione.

A Pescara l’Inter ne subisce 4 dal Villarreal, ma Inzaghi può consolarsi con le due reti siglate da Lukaku e D’Ambrosio.

Tra Valencia ed Atalanta è 2-1, con doppietta di Duro per gli spagnoli, per la Dea il gol è di Ederson.

Parità invece tra Lazio e Valladolid: 0-0 tra le due compagini.