Amichevoli: da Portogallo-Svezia a Francia-Germania e Inghilterra-Brasile, dove vederle in tv o in streaming

20-03-2024 13:19

La sosta di marzo, l’ultima prima dell’inizio di Euro 2024, consentirà alle nazionali già qualificate al prestigioso torneo continentale di testare calciatori, sistemi di gioco e tenuta fisica. Riflettori puntati su amichevoli internazionali come Francia-Germania e Inghilterra-Brasile, che metteranno di fronte filosofie di calcio agli antipodi, senza dimenticare il confronto tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Svezia. Qui di seguito vi proponiamo tutte le info utili per vedere le partite in diretta tv e live in streaming.

Dove vedere le amichevoli internazionali di marzo 2024 in diretta tv e streaming

Le prestigiose amichevoli internazionali, in programma in questa sosta che precede la Pasqua e il rush finale dei top campionati europei, saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport e live in streaming su Sky Go e NOW Tv, piattaforme che fanno riferimento alla televisione satellitare e mettono a disposizione dei propri abbonati gli eventi inseriti nei pacchetti “calcio” e “sport”. Le rispettive applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.

Portogallo-Svezia andrà in scena nella giornata di domani, giovedì 21 marzo, alle ore 21 all’Estádio D. Afonso Henriques di Guimarães, in contemporanea con Italia-Venezuela. Diretta tv su Sky Sport Uno, canale 201. Inghilterra-Brasile live dalle ore 20 di sabato su Sky Sport Calcio, mentre Francia-Germania verrà trasmessa un’ora più tardi, in diretta su Sky Sport Uno dalle ore 21.

Le probabili formazioni di Portogallo-Svezia

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che ha vinto 10 partite su 10 nella fase di qualificazione ad Euro 2024, si prepara ad ospitare la Svezia in un’amichevole che potrebbe consolidare le certezze della selezione lusitana. Tante le frecce a disposizione del CT Martinez, con Rafa Leao che dovrebbe partire dalla panchina, prima di dar vita ad una staffetta con Joao Felix dell’Atletico Madrid. CR7, nonostante una carta d’identità non più giovanissima, resta il punto di riferimento avanzato. Sulla trequarti offensiva tutto l’estro e la qualità di Bruno Fernandes e Bernardo Silva, senza dimenticare la fisicità di un giocatore come Otavio.

La nazionale svedese risponderà con un solido 4-4-2, con la velocità di Isak e la vena realizzativa Gyokeres che rappresentano due elementi da non sottovalutare. Il centravanti dello Sporting Lisbona è uno dei calciatori più prolifici d’Europa ed è già nel mirino di diversi top club continentali. C’è anche un po’ di Napoli, con Cajuste che dovrebbe trascinare la mediana gialloblù al fianco di Larsson. L’ex Juve Kulusevski confermato sulla corsia destra, con Forsberg sul versante mancino. In difesa c’è l’atalantino Hien, che ha osservato un turno di riposo nell’ultimo weekend, a causa della dipartita di Joe Barone.

Ecco le probabili formazioni di Portogallo-Svezia:

PORTOGALLO (4-1-4-1): Diogo Costa; Dalot, Dias, Inacio, Cancelo; Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Otavio, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. C.T.: Martinez.

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Hien, Augustinsson; Kulusevski, Cajuste, Larsson, Forsberg; Isak, Gyokeres. C.T.: Tomasson.

Attesa per Francia-Germania e Inghilterra-Brasile

Sale l’attesa per i due big match di questa sosta dedicata alle nazionali. La Francia di Didier Deschamps, tra le mura della “Groupama Academy Stadium” di Decines-Charpieu, si affiderà ancora una volta allo straordinario talento di Kylian Mbappé, stella del Psg ormai destinata a diventare un nuovo calciatore del Real Madrid. Il grande assente sarà Antoine Griezmann, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia. Al suo posto il laziale Guendouzi. Di fronte, una Germania che si sta ritrovando grazie al lavoro di Xabi Alonso con il Bayer Leverkusen e alla recente crescita del Bayern Monaco di Tuchel, con Neuer e Muller sempre pronti a suonare la carica con esperienza e indiscutibili qualità. Sarà battaglia anche ad Euro 2024.

Nella serata di sabato, riflettori puntati anche su Inghilterra-Brasile. Due filosofie agli antipodi, due filosofie a confronto. La fisicità e il pragmatismo dei Tre Leoni contro la fantasia e la tradizione della Seleçao. Convocato Gleison Bremer, chiamato a sostituire l’infortunato Gabriel (Arsenal), mentre sarà sfida aperta tra il tandem Kane-Bellingham e il duo dei Blancos Vinicius-Rodrygo, senza dimenticare top player come Foden e Gabriel Jesus.

