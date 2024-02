Mbappè-Paris Saint-Germain, stavolta è finita davvero: informato il club, andrà via. Lo aspetta il Real Madrid

Mbappé ha comunicato alla proprietà del PSG che non intende rinnovare il contratto: lascerà la Francia a giugno, per approdare con tutta probabilità al Real di Ancelotti.

15-02-2024 19:49

Questa volta è proprio finita tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain. L’asso francese lascerà il club della capitale a giugno, alla scadenza del suo contratto. Quello che era un segreto di Pulcinella si è trasformato in una “bomba” di mercato nel corso del pomeriggio, quando tutti i portali specializzati hanno dato notizia del prossimo divorzio. Scongiurato da Nasser Al-Khelaifi, il presidentissimo del PSG, in più circostanze negli ultimi anni, prima nell’estate 2022 e poi – soprattutto – in quella del 2023. Ma stavolta le cose andranno diversamente.

Mbappé-PSG, il retroscena: l’annuncio al club

È stato lo stesso calciatore, martedì pomeriggio, prima del match d’andata degli ottavi di finale di Champions League vinto 2-0 dai parigini sugli spagnoli della Real Sociedad, a comunicare alla dirigenza del club di non voler rinnovare. Di fatto, intenzione che era nota a tutti a Parigi e soprattutto a Madrid, dove Florentino Perez briga da tempo per assicurarsi le prestazioni del fenomeno francese. Ci riuscirà con tutta probabilità tra qualche settimana.

Mbappé al Real: tridente con Bellingham e Vinicius

Pur di “liberarsi” dalla prigione dorata parigina, Mbappé ha rinunciato addirittura a cento milioni di euro a stagione. Troppo forte la volontà di misurarsi in un campionato più competitivo come la Liga, o di poter dare l’assalto alla Champions da favorito e non più da outsider, come accaduto in tutti questi anni a Parigi. E poi a Madrid non correrà il rischio di impoverire. Il Real Madrid è pronto a completare un attacco che prevede lui, Vinicius e Bellingham, stanziando una cifra mai vista, neppure dalle parti del Bernabeu dove pure agli investimenti folli sono abituati.

Dodici titoli per Mbappé a Parigi: e non è finita

Volge al termine, dunque, l’esperienza di Mbappé al Paris Saint-Germain, iniziata nel 2017 quando si trasferì giovanissimo dal Monaco per 180 milioni di euro. A Parigi l’asso francese ha conquistato cinque titoli nazionali, tre Coppe di Francia, tre Supercoppe, una Coppa di Lega, più cinque titoli di miglior cannoniere della Ligue 1. Un altro Scudetto è in arrivo quest’anno. La Champions chissà. Dovesse fallire anche questa volta a Parigi, Mbappé potrà riprovarci l’anno prossimo. In maglia bianca.