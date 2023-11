Milan-Psg, Mbappé attacca i tifosi rossoneri: bufera sul web

Dopo la sconfitta contro Leao e compagni il fuoriclasse francese critica il pubblico del Meazza per l’accoglienza riservata all’ex Donnarumma: social scatenati

08-11-2023 15:04

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Kylian Mbappé fa ai complimenti al Milan per la vittoria sul suo Psg in Champions League, ma bacchetta i tifosi rossoneri per l’accoglienza riservata all’ex Gigio Donnarumma, suo compagno di squadra. Le parole del fuoriclasse francese scatenano la reazione dei milanisti sul web.

Milan-Psg, i complimenti di Mbappé ai rossoneri

Dimostrazione di fair play da parte di Kylian Mbappé dopo la sconfitta del suo Psg contro il Milan ieri sera al Meazza. Al termine dell’incontro il fuoriclasse francese ha fatto i complimenti alla squadra di Stefano Pioli ai microfoni di Sportitalia. “Quando non vinciamo il problema siamo sempre noi – ha dichiarato Mbappé – , non cercheremo il problema altrove: non siamo riusciti a vincere, il Milan ha preso fiducia e complimenti a loro”.

Mbappé contro i tifosi del Milan per l’accoglienza a Donnarumma

Successivamente, però, Mbappé ha criticato il comportamento dei tifosi del Milan, che hanno accolto Gigio Donnarumma in maniera tutt’altro che calorosa: dopo cori e insulti, l’acme della contestazione all’ex portiere rossonero è coinciso con il lancio in campo di migliaia di banconote false, appositamente preparate per l’occasione. Mbappé non ha gradito. “C’era un sacco di rumore e i tifosi hanno riservato un’accoglienza piuttosto difficile per Gigio – le parole dell’attaccante – . Penso che fosse un po’ troppo, ma ecco, è il calcio di oggi. I tifosi fanno quello che vogliono, non possiamo sapere loro cosa sentono dentro. Abbiamo protetto Gigio il più possibile e ci dispiace per lui di questa serata”.

I tifosi del Milan rispondono a Mbappé

I tifosi del Milan, naturalmente, difendono la loro contestazione dall’attacco di Mbappé. “Ognuno ha quello che si merita, caro Mbappé”, commenta su X MilanGladiator. “Dollarumma si meritava questo e altro”, aggiunge Fixxer. “Mbappé che vuoi capire, giocavamo contro un traditore”,m sottolinea MMemories. “Altro che troppo, Mbappé, è stata l’accoglienza giusta per lui”, chiosa Qaliba.