Milan, Leao gol e polemiche: i tifosi rossoneri scatenati sui social

Leao mvp del match di Champions vinto dal Milan contro PSG: gol in rovesciata ed esultanza polemiche per le critiche ricevute nelle ultime settimane

08-11-2023 13:30

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Finalmente Rafa. Leao era l’uomo più atteso, il calciatore più talentuoso del Milan finito nel mirino dei tifosi per alcune prove deludenti nei match clou e la scarsa cattiveria sotto porta. Il portoghese si è rifatto con gli interessi in Champions: gol in rovesciata al PSG di Mbappé ed esultanza polemica nei confronti del pubblico rossonero. Inevitabili le reazioni dei sostenitori del Diavolo sui social.

Champions: è la notte di Leao, super gol ed esultanza polemica

Rafa Leao ha fatto esplodere San Siro con una prodezza in rovesciata al 12′ che ha dato il via alla rimonta del Milan, sotto dopo 9′ per la rete dell’ex Inter Skriniar. Evidentemente al portoghese non sono andate giù le critiche ricevute nelle ultime settimane dai propri tifosi e si è lasciato andare a un’esultanza polemica. Già, Rafa si è portato il dito sulla bocca per zittire chi ha messo in discussione il suo talento. Il riscatto è servito. Tanto da essere nominato mvp di un match che ha rimesso il Milan in carreggiata per la qualificazione agli ottavi.

I tifosi del Milan motivano le critiche rivolte a Leao

Ha fatto parlare il campo, Rafa. Osannato dai tifosi sui social per la prestazione monstre contro i campioni di Francia. “Quando si criticava Leao è perché si sapeva che lui poteva e doveva essere quello di ieri. Il primo a crederci deve essere lui stesso. Speriamo sia il cambio di marcia definitivo” scrive su Twitter Luca Pasquin. Sulla stessa lunghezza d’onda Ant_Olivs: “Caro Leao, se i tifosi a volte se la prendono con te quando hai atteggiamenti come sabato è perché sappiamo che il tuo livello è quello di ieri sera. Se si fa schifo, con chi dobbiamo prendercela con Jovic, con Pobega?”.

E, ora, sperano nel definitivo salto di qualità del portoghese

“Ieri sera i vari Leao, Theo e tutti gli altri hanno dimostrato che quando ci credi, quando ti impegni i risultati si ottengono sempre” commenta Alessandro Nasi. “Se migliora le scelte come stasera (ieri, ndr) allora non lo criticherà nessuno – twitta Tony Tormen -. Ha fatto pochissimi errori, mentre nelle ultime lo vedevi a testa bassa con i compagni liberi al centro”.

“Un Rafa Leao totale. Ha preso per mano la squadra nel primo dentro/fuori della stagione, ha cantato e portato la croce, forse la sua miglior prestazione da quando è qui” aggiunge Gio M. “Il ‘buon giocatore che si diverte’ si è divertito e l’ha pure vinta” sentenzia Matteo Occhiuto, rispondendo all’ex Juve Evra, che aveva etichettato così il giocatore del Milan dopo il ko dell’andata in Francia.